Bolsonaro decreta luto por Rainha e ignora naufrágio no Pará

(Foto:Reprodução) – A tragédia que vitimou pelo menos 13 pessoas no Pará sequer foi comentada pelo candidato que disputa a reeleição

A tragédia que vitimou pelo menos 13 pessoas no Pará, o naufrágio da embarcação Dona Lourdes II, que transportava pessoas do arquipélago do Marajó para Belém, foi ignorada por Jair Bolsonaro (PL), que concorre a reeleição pelo cargo de presidente da República. O acidente foi na manhã da última quinta-feira (8), mesmo dia em que a rainha do Reino Unido, Elizabth II, morreu.

O chefe do executivo federal decretou luto oficial pela morte da monarca, porém sequer fez qualquer menção ao naufrágio e as vítimas. De fato, Elizabeth II é uma figura importante, tendo tido o reinado mais longo da história do Reino Unido.

A questão é que o silêncio do, então, presidente em relação ao naufrágio denotou a falta de empatia e solidariedade para com as famílias da tragédia. Enquanto ele se quer manifestou qualquer gesto para a população paraense (amazônica) em relação ao naufrágio, outros candidatos que disputam a Eleição 2022 se solidarizaram com as vítimas.

O ex-presidente Lula (PT), que lidera as pesquisas para presidência, manifestou pesar em relação aos mortos. Ele fez uma publicação ontem mesmo numa rede social.

A senadora Simone Tebet (MDB), que disputa a presidência, também lamentou as mortes e se solidarizou com sobreviventes e familiares.

Soraya Thronicke (União Brasil) se dirigiu aos familiares dos mortos e sobreviventes.

Até o início da tarde de hoje, Bolsonaro, Ciro Gomes (PDT) e Felipe D’Ávila (Novo) não manifestaram qualquer posicionamento sobre a tragédia.

Nesta sexta-feira (9), órgãos do Sistema de Segurança Pública do Pará e a Marinha trabalham para localizar pelo menos dez pessoas que estão desaparecidas. (Com Informações da Redação News).

