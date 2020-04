Nesta sexta-feira Bolsa Família paga R$600 para 1,3 milhões (Foto:Reprodução/Internet)

O auxílio emergencial liberado pelo governo do país ajudar trabalhadores informais, intermitentes, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família, já tem o calendário de recebimentos liberado. O primeiro repasse para os inscritos no Bolsa começou nesta quinta-feira (16).

Nesta sexta-feira (17), Caixa Econômica Federal libera mais uma parcela de pagamentos, tendo em vista que calendário foi divido em três partes. Sendo que desta vez é liberado para aqueles que recebem o Bolsa Família.

O valor de R$ 600 é repassado inicialmente para os os beneficiários do programa cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) é igual a 1, na última quinta feira (16). Com isto, 1.360.024 de pessoas já foram beneficiadas.

Os pagamentos foram divididos mediante o recebimento original do Bolsa Família, ou seja o calendário segue o mesmo respeitando o número do NIS. Já sexta (17), é a vez dos 1.359.786 inscritos do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 2, receberem a o auxílio emergencial.

Calendário de recebimentos do Bolsa Família

Data de pagamento Beneficiários do Bolsa Família

16 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 1

17 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 2

20 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 3

22 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 4

23 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 5

24 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 6

27 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 7

28 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 8

29 de abril de 2020 pagamento para final do número de identificação social 9

30 de abril de 2020 pagamento para final do número de identificação social 0

Pagamento

O repasse da verba será feito de forma automática, ou seja, os beneficiários não precisaram se cadastrar no programa – como mencionado a necessidade de baixar o aplicativo “Caixa – Auxílio Emergencial“.

Mas por se tratar de um benefício fixado, o governo destacou que mães que criam o seu filho de forma só, ou seja, sem a presença de um parceiro, devem receber R$ 1,2 mil.

Neste caso, o valor do auxílio não é somado ao salário tradicional do programa, só recebem os R$600 se ele for mais vantajoso do que o valor recebido pelo Bolsa Família.

