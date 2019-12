Sub Tenente Cruz agradece homenagem em Castelo de Sonhos

DESPEDIDA DO SUB TEN CRUZ DO 114º PPD DE CASTELO DE SONHOS!

Hoje fiquei muito feliz pela singela homenagem feita pelos meus irmão e companheiros da polícia militar e civil de Castelo Sonhos.

Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus e a minha família, esposa e filhos, ao Cel Carlos Cmt do CPR-I, Santarém, ao Cel. Alencar, Cmt do CPR-X Itaituba, ao Sr Major Campos CMT da 7ª Cipm de Novo Progresso, aos meus irmãos de farda Cb Edson e Cb André Gomes e todos os componentes deste PPD, ao delegado de polícia civil Francimar e toda sua equipe, ao Vereador Rone Hech pela grande parceria em prol da segurança e do projeto Social da polícia Militar o Proerd e ao sub Prefeito Josivan. Agradeço também ao amigos da imprensa de Castelo e Progresso, pela boa divulgação do nosso trabalho.

Gostaria de Agradecer em especial a toda a comunidade de Castelo de Sonhos, pela grande confiança depositada na polícia militar durante todo o tempo que estive nesse distrito.

Desejo sucesso ao meu substituto, Ten Escalabrin e a sua toda equipe.

Sou muito grato a todos!

Sub Ten Cruz.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...