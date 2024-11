Bolsonaro parabeniza Trump pela vitória nas eleições dos EUA (Foto: Alan Santos/PR

O ex-presidente encaminhou uma mensagem e publicou um vídeo em suas redes sociais.

Na madrugada desta quarta-feira (6), antes mesmo da confirmação da vitória de Donald Trump na disputa pela presidência dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro enviou uma mensagem aos aliados no qual celebrava a vitória do republicano.Em um grupo de Whatsapp, minutos antes da confirmação da conquista do estado da Pensilvânia, o ex-mandatário escreveu: “Obrigado meu Deus. Parabéns, Donald Trump. Salmos 30:5: “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.”

O texto foi compartilhado por volta das 4h20, no horário de Brasília, junto a um vídeo produzido para o momento. Em uma sequência de imagens, o ex-presidente aparece em encontros com Donald Trump realizados durante viagens oficiais aos Estados Unidos. O material reúne ainda imagens do ataque sofrido por Bolsonaro durante a campanha de 2018, além de elogios do republicano ao líder do PL.

Pouco tempo depois, Bolsonaro publicou uma nova mensagem parabenizando o candidato do partido Republicano.

Comitiva abastece com informações in loco

Bolsonaro foi abastecido com informações da apuração americana por uma comitiva brasileira que acompanhou o processo do comitê republicano. Ele está impedido de realizar viagens internacionais por determinação judicial.

Liderado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, o grupo chegou à Flórida no início da semana. Gilson Machado, ex-ministro do Turismo e seu filho, Gilson Filho, vereador eleito no Recife nas eleições municipais, acompanharam a contagem de votos direto da casa de Trump, no resort de luxo em Mar-a-Lago.

De um outro ponto do estado americano, a deputada federal Bia Kicis (PL) também monitorou o avanço dos números e compartilhou impressões com colegas bolsonaristas.

Para o entorno do ex-presidente, o retorno de Trump à Casa Branca é visto como um sinal positivo para o avanço de pautas conservadoras. Entre as mensagens compartilhadas nesta madrugada não faltaram texto de defesa da liberdade de expressão e contrárias à liberação do aborto.

Leia a íntegra da mensagem de Bolsonaro

“Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer.Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à Presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade. Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica que marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições. Este triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países. Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades. Que nossa nação retome o seu destino de grandeza, para que seu povo volte a se orgulhar de sua história e de seus valores, sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos. Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino. Até lá, seguiremos firmes, de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados.”

