Bombeiro civil é assassinado no Pará

O crime aconteceu na rua Doutora Léa próximo à São Clemente, no Parque União. Dois homens teriam chegado a pé e abordado o bombeiro, que foi atingido por vários disparos. Logo após a execução a dupla saiu em fuga. A Polícia já iniciou as buscas pelos assassinos.

O bombeiro civil Sidney Leão Glória foi morto a tiros no bairro do Tapanã, na noite desta quinta-feira (25). Informações preliminares dão conta de que a vítima pode ter sido executada por engano, e que o verdadeiro alvo dos bandidos seria um policial militar que é seu parente.

