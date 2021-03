Grêmio perde para o Juventude e desperdiça chance de assumir a liderança do Gauchão

Caiu a invencibilidade do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, pela sexta rodada do torneio, o Tricolor perdeu por 2 a 1, de virada, para o Juventude, fora de casa.

A partida foi disputada no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, já que o Alfredo Jaconi, casa do Ju, está passando por reformas.

A primeira etapa começou em um ritmo lento. Com isso, o primeiro chute no alvo saiu apenas aos 33 minutos, quando Vanderson cobrou falta com perigo, mas Carné fez a defesa. Já aos 46, os visitantes contaram com a sorte para abrir o marcador. Após finalização de Ferreira, a bola bateu nas costas de Ricardinho e morreu no fundo da rede.

Em desvantagem, os anfitriões partiram para cima no segundo tempo. Com o relógio marcando dez minutos, Castilho arriscou do meio da rua e obrigou Brenno a fazer grande defesa. Já aos 17, nada impediu o empate. Matheus Peixoto subiu mais que a marcação após cruzamento da esquerda e testou firme para deixar tudo igual.

E não demorou para sair a virada. Três minutos depois, Marcos Vinícius foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Eltinho colocou a bola na rede.

A partir de então, o Tricolor até esboçou uma pressão final em busca de um tento salvador, mas não foi o suficiente para evitar o primeiro revés da equipe da capital no Estadual.

Com o resultado, o Grêmio desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Guchão. O Tricolor, que tem um jogo a menos em relação aos seus rivais, está em terceiro lugar, com 10 pontos, três a menos que o líder Internacional. Já o Juventude subiu para a sexta colocação, com nove.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

