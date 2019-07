Bombeiros do Mato Grosso fazem buscas por mulher que Desapareceu na Mata no Pará

(Foto:Reprodução) – Desapareceu na Mata- Bombeiros do Mato Grosso fazem buscas por mulher de homem que morreu com derrubada de arvore em cachoeira da Serra.

Mulher estava junto com esposo que foi tingido por arvore e sumiu na floresta após morte do marido.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Guarantã do Norte do Estado de Mato Grosso , fazem buscas por uma mulher que desapareceu na tarde deste sábado (28) na comunidade de Laranja no Distrito de Cachoeira da Serra Distrito de Altamira PA.

O casal é morador da cidade de Guarantã do Norte Mato Grosso estavam há trabalho na região. Ele foi vitima de acidente com derrubada de arvore naquela região. O agricultor Ademar Cordeiro dos Santos de 45 anos de idade foi atingido por uma árvore, quando trabalhava com motoserra em sua propriedade, ele morreu no local.

Segundo a policia o trabalhador estava com a esposa que sofre de doença com uso de remédio controlado e no momento do acidente estavam juntos, segundo testemunhas ela entrou em choque com acidente e esta desaparecida , a policia acredita que é possível que ela esteja perdia na mata, informou a policia.

Uma equipe do corpo de Bombeiros daquele estado se deslocou até Cachoeira da Serra. As buscas são feitas com corporação por terra com o auxílio de um cachorro de resgate.

