Mais de 50 focos de incêndios são registrados em Rurópolis em menos de 10 dias

No caminho para as áreas afetadas pelos incêndios, as equipes de combate ao fogo têm se deparado com animais mortos nas vicinais por falta de alimentos e animais silvestres que morreram queimados.

Bombeiros militares e agentes da Defesa Civil do Consórcio Tapajós unem esforços para combater focos de incêndio na Floresta Nacional do Tapajós, no município de Rurópolis, sudoeste do Pará. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, do dia 4 ao dia 11 de outubro, foram registrados 55 focos de incêndio no município, uma média de 7 focos por dia, que é um número bastante elevado.

Doze bombeiros militares do 7º GBM, que participam da 3ª fase da Operação Fênix, que visa combater incêndios florestais na região do Xingu e do Tapajós, abrangendo os municípios de Rurópolis, Novo Progresso e Itaituba, têm tido muito trabalho para debelar as chamas na Flona Tapajós. O que tem ajudado as equipes, são as informações de satélite com identificação dos pontos exatos das queimadas.

De acordo com a Defesa Civil, o calor e a escassez de chuvas aumenta o risco de incêndios na região. Uma frente de combate está sendo criada em Rurópolis para evitar que os impactos do verão causem novos prejuízos. A Operação Fênix é uma parceria da Prefeitura de Rurópolis com o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, através do Comando do 7º GBM.

Tenente Marcos, do 7º GBM, está comandando 6 militares em Rurópolis na 3ª fase da operação Fênix que iniciou em agosto. Segundo ele, a cada 30 dias ocorre a troca de militares.

“Nós dividimos os militares em duas guarnições, metade fica na sede do município de Rurópolis para o caso de incêndio na área urbana fazer o atendimento. Outra frente atua em pontos mais distantes, com informações de imagens de satélites que identificam os pontos exatos dos incêndios. No local dos focos, os bombeiros verificam se há necessidade de fazer um combate direto ou combate indireto com aceiros. Algumas vezes quando a guarnição chega o foco já se extinguiu naturalmente”, contou.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Consórcio Tapajós, Miguel Neto, o apoio ao Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios florestais foi solicitado pela prefeitura municipal de Rurópolis desde a primeira fase da Operação Fênix.

Miguel Neto relatou ao g1 que no caminho para as áreas afetadas pelos incêndios, as equipes têm se deparado com animais mortos nas vicinais por falta de alimentos, assim como, animais silvestres que morreram queimados.

O calor e a escassez de chuvas na região amazônica aumentam o risco de incêndios na região. Mas há casos de queimadas provocadas pela ação humana, ainda que não intencional. Por isso, os bombeiros alertam que é necessários adotar medidas preventivas.

Dicas importantes para a prevenção de incêndios:

*Evite fumar em locais com vegetação que possam queimar (por exemplo, vegetação seca) e nunca jogue pontas de cigarro ou fósforos no chão.

*Não deixe nenhum material que possa queimar (como lixo ou galhos) nas proximidades das residências.

*Não acenda fogueiras em áreas próximas à vegetação. Se for extremamente necessário fazer uma fogueira, siga as seguintes etapas: Faça em um lugar claro, livre de galhos, árvores ou elementos que possam se inflamar no fogo; *Delimite a área de fogo com areia, pedras ou valas para evitar que se alastre; e, tenha em mãos elementos para apagar as chamas, como areia, terra ou água.

*No período de estiagem evite o uso do fogo no manejo de pastagens.

