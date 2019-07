Empresa seleciona profissionais para atuar em hospitais no Pará

(Foto:Divulgação)-Vagas são para auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem, enfermeiro e fonoaudiólogo

A Pró-Saúde abriu processo seletivo para três cargos no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA). São eles: auxiliar de farmácia, enfermeiro e técnico de enfermagem. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Pro-Saúde até o dia 15 de julho. A entidade oferece ainda oportunidades para pessoas com deficiência (PCD).

Para participar da seleção de auxiliar de farmácia, é preciso ter nível médio completo. Já o cargo de técnico de enfermagem exige, além do nível médio, curso técnico em enfermagem e registro ativo no conselho de classe. Os profissionais interessados na vaga de enfermeiro precisam comprovar ensino superior completo, registro no conselho regional de classe e, se possível, pós-graduação ou especialização correlata à área de atuação.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, também está com processo seletivo para o cargo de fonoaudiólogo. Interessados devem cadastrar currículo também no site da Pro-Saúde.

Para concorrer é necessário ter ensino superior em fonoaudiologia, com registro em conselho de classe. A carga horária é de 150 horas mensais, a serem cumpridas das 7h às 13h. Os benefícios incluem vale-transporte, alimentação na empresa e desconto em redes de parceiros.

Confira os detalhes das vagas

Cargo: auxiliar de farmácia

Principais atividades: realizar contagens diárias de medicamentos e inventários rotativos; separar e entregar nos setores os medicamentos e materiais dos pacientes internados, quando necessário; montar os kits cirúrgicos, quando necessário; garantir a organização do estoque e dispensação; auxiliar a coordenação nas atividades de gestão de estoque; fracionar e etiquetar medicamentos sólidos orais; participar de inventários; e executar outras tarefas correlatas.

Cargo: técnico de enfermagem

Principais atividades: realizar procedimentos e assistência de Enfermagem a pacientes; fazer as anotações de Enfermagem em prontuário, garantindo a segurança, a qualidade e a continuidade do tratamento; elaborar as estatísticas básicas, pertinentes ao setor; manter organização do setor e murais de controle de infecção hospitalar; realizar busca ativa diária em prontuário e discussão de caso com o enfermeiro responsável; coletar, armazenar, compilar e divulgar dados referentes à infecção hospital; realizar, quando necessário, esclarecimento aos pacientes e/ou acompanhantes familiares quanto às atividades exercidas.

Cargo: enfermeiro

Principais atividades: organizar a operacionalização do serviço de Enfermagem e fornecer assistência aos técnicos da área; realizar os procedimentos de maior complexidade, bem como atuar como facilitador de todos os processos que envolvem o atendimento ao cliente; controlar e analisar os indicadores da área; executar as normas técnicas e rotinas assistenciais estabelecidas; manter e controlar os medicamentos da Unidade; fazer orientações de altas aos pacientes; distribuir pacientes de acordo com o grau de dependência e atividade da equipe; ministrar treinamentos quando necessário; manter o controle de salas equipamentos e leitos disponíveis; avaliar regularmente o desempenho individual e coletivo das equipes.

Cargo: fonoaudiólogo

Entre as atividades a serem desenvolvidas estão: avaliar e reavaliar estruturas e funções do sistema estomatognático (respiração, sucção, mastigação e deglutição); diagnosticar e reabilitar, quando possível, os distúrbios funcionais da deglutição orofaríngea em indivíduos de qualquer idade, possibilitando a transição da alimentação mecânica para via oral; programar os recursos terapêuticos a serem utilizados no tratamento; e emitir laudos e encaminhamentos fonoaudiólogicos. O profissional também poderá colaborar com ensino, a pesquisa e a extensão no serviço; e desenvolver ações de educação em saúde, quando solicitado.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...