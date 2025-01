Bombeiros encontram corpo de menina de 10 anos que se afogou em rio no MT

Foto: Reprodução | Ana Vitoria tomava banho com os irmãos quando foi levada pela correnteza.

O corpo de Ana Vitoria Pereira Lima, de 10 anos, foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (20). A menina se afogou no Rio Jauru, em Porto Esperidião (410 km de Cuiabá), na tarde de domingo (19), enquanto tomava banho com os irmãos.

O corpo da vítima foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 18h20, cerca de 5 km da “prainha”.

A Politec foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

Ana Vitoria tomava banho com os irmãos quando foi levada pela correnteza.

De acordo com informações da polícia, um dos irmãos, de 35 anos, tentou salvar a vítima, enquanto ela estava se afogando, mas não obteve sucesso.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/10:49:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...