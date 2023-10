Bombeiros PA forma comissão para novo edital de praças e oficiais

Formada a comissão do novo concurso Bombeiros PA – (Foto: ASCOM/CBMPA).

Foi divulgada no Diário Oficial Estadual desta quarta-feira, 17, a formação da comissão do concurso Bombeiros PA.

O grupo ficará responsável por cuidar das medidas administrativas necessárias para a realização da nova seleção, que é aguardada para 1.943 vagas de soldados e oficiais, sendo:

1.823 vagas para soldados; e

120 vagas para oficiais.

De acordo com o documento, o grupo é formados pelos seguintes componentes:

Helton Charles Araújo Morais – CEL QOBM

Jaime Rosa de Oliveira – CEL QOBM

Edinaldo Lima Rabelo – CEL QOBM

Alessandra de Fátima Vasconcelos Pinheiro – CEL QOBM

Fábio Gomes Laredo – SEPLAD

Marina Andrade da Gama Malcher Gato – SEPLAD

Bárbara Dias Melo – SEPLAD

Moisés Tavares Moraes – TCEL QOBM

A expectativa pelo concurso Bombeiros PA é grande. No final do mês passado, o governador do estado, Helder Barbalho, chegou a prometer edital na última semana de setembro. O documento, no entanto, ainda não foi divulgado.

Para o novo edital, a seleção trará uma nova alteração. Isso se deve às sanção da Lei nº10.028/2023, que alterou o requisito de formação para oficiais, passando de nível médio para nível superior.

Apesar disso, cabe destacar que para ingressar na carreira de soldado ainda será necessário ter o nível médio.

Além do requisito de formação, o candidato deverá possuir idade entre 18 e 30 anos e estatura mínima de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres). O candidato também precisará da CNH, no mínimo, na categoria B.

O salário inicial do aprovado será de até R$9mil.

Último concurso Bombeiros PA ocorreu em 2022

Organizado pelo Instituto AOCP, a seleção de 2022 ofereceu 405 vagas para soldado (praça). Foram 364 vagas para homens e 41 oportunidades para mulheres.

Durante o curso de formação, o aluno praça recebeu remuneração de R$848,16 e auxílio-alimentação de R$942,03. Após a conclusão do curso, já na condição de praça BM, passava a receber R$3.053,39, além de auxílio-alimentação de R$942,03.

Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:

1ª Etapa — Prova de Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva, classificatório e eliminatório;

2ª Etapa — Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas) e entrevista;

3ª Etapa — Exame de Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório;

4ª Etapa — Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório;

5ª Etapa — Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório.

A prova objetiva foi composta por 90 questões, sendo dez de Língua Portuguesa, 15 de Matemática, dez de Raciocínio Lógico, 15 de Química, 15 de Física, dez de Biologia e 15 de Legislação Específica.

ADIs pedem inconstitucionalidade de leis que definem percentual para mulheres

O Ministério Público Federal propôs 14 Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra trechos de leis estaduais que fixam o percentual máximo em concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Nas ações, o MPF pedem o livre acesso das mulheres a 100% de todos os cargos disponíveis em concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

As ADIs questionam as leis dos seguintes estados: Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Recentemente, o MPF pediu a suspensão do concurso PM PA. o motivo se deve à limitação de acesso das vagas às candidatas do sexo feminino.

Fonte:folha.qconcursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/17:33:11

