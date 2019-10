Paraense de Moju vence luta em evento de MMA na Colômbia

Paraense venceu o colombiano Óscar Merchán (Foto:Reprodução)

Igor Siqueira, de 25 anos, encontrou dificuldades ao viajar sem seu treinador por falta de recursos

O Pará foi bem representado no Crixus MMA, um dos maiores eventos da América do Sul de artes marciais mistas. Igor Siqueira, paraense de Moju, venceu no final de semana o combate diante do colombiano Óscar Merchán, na cidade de Medellin, na Colômbia.

Igor Siqueira, de 25 anos, da categoria peso mosca (57 Kg), derrotou o colombiano por decisão unanime dos árbitros e agora possui um cartel no MMA de seis lutas e seis vitórias. Mas para chegar até a Colômbia não foi fácil. O lutador não conseguiu recursos e teve que viajar sozinho, sem seu treinador.

“Alguns amigos me ajudaram e deu para comprar apenas a minha passagem. Para não cancelar a luta eu resolvi ir sem meu treinador. Foi difícil, não tive companhia, as conversas no intervalo da luta e isso prejudicou demais, mas graças a Deus deu tudo certo”, falou.

Igor treina em Moju e também em Ananindeua (Divulgação)

O lutador se divide em treinos nas academias Tiger, em Moju e também na Rickson, no bairro do Júlia Seffer em Ananindeua. O lutador agradeceu aos seus mestres e falou do sonho que possui, que é chegar ao UFC, maior franquia de lutas do mundo.

“É um trabalho duro, não tenho patrocínio, em Moju as dificuldades são grande e aí tenho que me deslocar para Ananindeua. Agradeço aos mestres Adenilson Tigre e Rickson Athos, por tudo. Espero um dia poder chegar ao UFC, estou trabalhando para isso e vou atrás desse objetivo”, contou.

Por:Fabio Will

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...