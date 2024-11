Botafogo goleia Vasco e abre 6 pontos de vantagem sobre Palmeiras no Brasileirão

(Foto:Reprodução) – O Botafogo deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Os alvinegros venceram por 3 a 0 o clássico contra o Vasco, nesta terça-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, a equipe de General Severiano chegou a 67 pontos e abriu seis de vantagem para o Palmeiras. Já os cruzmaltinos seguem com 43, no meio da tabela.

O Botafogo construiu a vitória ainda no início do primeiro tempo, com gols de Savarino e Igor Jesus. No segundo tempo, Júnior Santos marcou o terceiro dos alvinegros, seu primeiro desde que retornou de grave lesão na tíbia.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Cuiabá, neste sábado, novamente no Nilton Santos. No mesmo dia, o Vasco vai visitar o Fortaleza, no Castelão.

O Botafogo começou a partida pressionando o Vasco. A primeira boa chance dos donos da casa aconteceu aos seis minutos. Adryelson aproveitou cruzamento e cabeceou na trave.

Os alvinegros seguiram no ataque e abriram o placar aos oito minutos. Savarino aproveitou novo cruzamento e chutou de primeira, sem chance para Léo Jardim.

O Botafogo manteve a postura ofensiva e chegou ao segundo gol aos 11 minutos. Após toque errado de Hugo Moura, os alvinegros avançaram com rapidez e trocaram passes até Luiz Henrique mandar para a rede.

O Vasco só conseguiu avançar com qualidade aos 13 minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de John.

situação ainda melhorou para o Botafogo aos 38 minutos. Igor Jesus fez mais uma boa jogada e foi derrubado por João Victor. Primeiro, o árbitro marcou pênalti, mas acabou mudando para falta após checagem do VAR. O zagueiro cruzmaltino acabou recebendo o segundo cartão amarelo e foi expulso.

No segundo tempo, os alvinegros continuaram com o domínio do clássico. Com a vantagem numérica, o Botafogo rondava a área do Vasco, que apenas se defendia.

O Vasco só conseguiu sua primeira finalização aos 21 minutos. Lucas Pitón entrou na área, mas chutou fraco, facilitando a defesa de John. Só que a resposta do Botafogo veio em grande estilo, aos 25. Em avanço rápido, Junior Santos recebeu passe na área e tocou de cavadinha, na saída de Léo Jardim.

Na parte final, o clima de festa foi total no Nilton Santos. A torcida emplacou um olé nas trocas de passes do Botafogo. Os donos da casa apenas administraram o resultado para sair de campo com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.

Fonte: Gazeta Esportiva Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/11:41:43

