Assaltante Morre Após Luta com Vítimas no Pará

Foto: Reprodução | Câmeras de segurança capturam momento tenso na Travessa Feliciano Coelho; Daniel Pantoja não sobrevive aos ferimentos.

Câmeras de segurança registraram uma tentativa de assalto que terminou com a morte de um dos assaltantes na madrugada da segunda-feira (04/11/24). Daniel Pantoja, de aproximadamente 30 anos, foi esfaqueado e acabou morrendo após a tentativa de assalto. Ele contava com a ajuda de um comparsa e ambos estavam em uma moto. O fato ocorreu quando duas pessoas estavam na Travessa Feliciano Coelho, no centro da cidade.

Nas imagens, é possível ver Daniel, vestido com uma camisa amarela e chapéu, descendo da garupa da moto e revistando duas pessoas, além de acertar um soco em uma das vítimas, que, segundo informações, estavam vestidas como rockeiros. Em seguida, um dos homens, aproveitando a distração de Daniel, puxou uma faca e desferiu o primeiro golpe. Os dois então entraram em luta corporal, enquanto o motociclista se envolveu em uma briga com a segunda vítima.

No canto da imagem, é possível ver que Daniel já havia recebido vários golpes quando seu comparsa tentou intervir ao perceber a gravidade da situação. Em seguida, ambos subiram na moto e fugiram do local, mas não conseguiram chegar à unidade médica; Daniel caiu na Rua Adilson Machado, no centro de Cametá.

