Internacional ganha do Criciúma com golaços e entra no G4 do Brasileirão

(Foto: Reprodução) – Nesta terça-feira, no Estádio Beira-Rio, o Internacional conseguiu uma importante vitória. O Colorado venceu o Criciúma por 2 a 0, com golaços de Alan Patrick e Wesley, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, diante do triunfo em casa, o Internacional chegou aos 56 pontos e ingressou no G4 do Campeonato Brasileiro, ficando com a quarta colocação. O Colorado ultrapassou o Flamengo, que tem 55 pontos, porém ainda entra em campo nesta rodada para encarar o Cruzeiro.

Do outro lado, o Criciúma permaneceu com os mesmos 37 pontos e estacionado na 15ª posição. A equipe catarinense está a apenas três pontos do Athletico-PR (34), que abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta aos gramados já nesta sexta-feira (8) para encarar o Fluminense, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. O Criciúma, por sua vez, no sábado, às 19h, visita o Cruzeiro, no Mineirão.

O Internacional inaugurou o marcador aos 43 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 da equipe, Alan Patrick, acertou bela finalização de perna direita no ângulo esquerdo de Gustavo, em cobrança de falta.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 50 minutos, o Criciúma complicou-se ainda mais na partida. Felipe Vizeu acertou um chute no rosto de Rogel e recebeu o cartão vermelho direto.

O segundo gol do Internacional saiu apenas nos acréscimos da etapa final, aos 48 minutos. Agustín Rogel passou para Wesley, que fez bela jogada individual, deixou os zagueiros para trás e, dentro da área, finalizou no ângulo direito de Alisson.

