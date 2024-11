Moradores de Santarém viajam em carros temáticos no período de Halloween

Foto: Divulgação | Neste período de Halloween, do dia 31 de outubro a 3 de novembro, a Maxim trouxe um toque especial para as celebrações dessa data em Santarém. Com três carros decorados rodando pelas ruas da cidade, o evento chamou a atenção da população e despertou curiosidade dos passageiros.

Os veículos, enfeitados com adesivos temáticos, passaram pelas áreas mais movimentadas, proporcionando uma experiência interativa para os usuários do aplicativo Maxim. Matheus Carvalho, passageiro que foi a uma festa na noite do dia 1º, compartilhou sua empolgação: “Eu pedi um carro junto com um amigo porque estávamos indo a uma festa à fantasia, e assim que o motorista chegou, nos surpreendemos muito. Foi legal sentir o clima do Halloween desde o ponto de embarque até o destino final. Andar no carro todo decorado foi uma experiência divertida e inesquecível”.

Em Santarém, o fim de semana apresentou algumas festas animadas de Halloween: no dia 1º de novembro, os adeptos dessa comemoração puderam curtir uma festa temática no Barrudada Tropical Hotel, no bairro Liberdade, e a Circus Halloween, no Duna Studio Pub, no bairro Caranazal; já no dia 2, foi a vez da The Lux Nightclub, no bairro Salé, receber o público para uma noite divertida e assombrada.

Além dessas celebrações, o centro da cidade e os restaurantes na orla de Santarém, como o Mascote e o Piracema, ficaram agitados com pessoas aproveitando o clima festivo e utilizando o serviço de transporte da Maxim. Isso resultou em um aumento de 20% nos pedidos de corridas no aplicativo durante esse período.

Ao trazer esta ideia de uma decoração interativa nos veículos, a Maxim se juntou à crescente tendência do Halloween no Brasil, cuja popularidade vem aumentando, principalmente entre fãs de filmes, séries e cultura pop em geral.

“A experiência foi incrível e muito bem recebida pela comunidade. Essa ação da Maxim, além de tornar a data mais animada, também promoveu o bem-estar dos cidadãos, já que os motoristas participantes que tiveram seus carros decorados têm altas classificações no aplicativo. Os usuários puderam voltar para casa após as festas de forma segura, divertida e confortável”, afirmou Clayton Guedes, gerente do escritório da Maxim na cidade.

A Maxim reafirma seu compromisso em proporcionar momentos especiais e conectados com a população de Santarém.

O aplicativo da Maxim está disponível para download nas lojas App Store, Google Play e App Gallery.

Curiosidades sobre o Halloween

A origem do Halloween remonta a antigas tradições celtas, que celebravam o Samhain, um festival que marcava o fim da colheita e o início do inverno. Com o tempo, essa festividade se transformou, incorporou elementos cristãos e culturais, tornou-se um evento vibrante e se espalhou pelo mundo, inclusive ganhando muitos adeptos no Brasil.

Algumas tradições do Halloween incluem fantasias de monstros e seres mágicos, decorações com abóboras, teias de aranha e morcegos, além do famoso “Doces ou Travessuras”, em que crianças vão de porta em porta pedindo doces e outras guloseimas.

Referência

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

Maxim Viagens & Entregas

Fonte: Maxim Viagens & Entregas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/07:31:11

