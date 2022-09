Calleri desencanta, São Paulo vence o Ceará e respira no Brasileirão

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Visitando o Ceará, há pouco, no Castelão, pela 27ª rodada do torneio, o time comandado por Rogério Ceni se impôs desde os primeiros minutos e conseguiu sair de campo com o importantíssimo triunfo por 2 a 0, graças aos gols de Calleri, que acabou com um jejum de oito jogos sem balançar as redes, e Nahuel Bustos.

Essa foi a primeira vitória do São Paulo nas últimas cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Tricolor teve vantagem numérica por mais da metade do jogo, já que Luiz Otávio foi expulso na reta final do primeiro tempo, após falta em Calleri, e Zé Roberto, que substituiu Jô, também recebeu cartão vermelho por ter atingido Diego Costa sem a bola nos minutos finais da etapa complementar.

Com o resultado, o São Paulo foi a 34 pontos e ampliou sua distância para os últimos colocados na tabela, ganhando mais tranquilidade para as últimas semanas antes da tão esperada final da Copa Sul-Americana, que acontece no dia 1 de outubro, em Córdoba, na Argentina, contra o Independiente Del Valle, do Equador. Antes disso, o Tricolor recebe o Avaí no próximo domingo, no Morumbi, pelo Brasileiro. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Miguel Schincario/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 19/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...