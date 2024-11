(Foto: Divulgação/Via Brasil BR-163) – OBRAS: BR-163 e BR-230 recebem serviços de conservação, entre MT e PA, nesta semana.

De acordo com a concessionária responsável, serviços serão feitos em trechos distintos. Sinalização reforçada garantirá mais segurança aos usuários

A partir desta segunda-feira (18) até sábado (23), os usuários das rodovias BR-163 e BR-230, entre os estados do Mato Grosso e Pará, devem redobrar a atenção, onde a concessionária responsável pelas rodovias realiza obras e serviços de manutenção em pontos distintos das rodovias.

De acordo com a concessionária, em função dos serviços, poderá haver lentidão no trecho em obras.

BR-163 no Mato Grosso:

• Entre Sinop e divisa do MT-PA, do km 854 ao 1.115

BR-163 no Pará:

• De Castelo dos Sonhos a Três Bueiros, do km 222 ao 490

• De Novo Paraná a Campo Verde, entre os km 560 e 674

BR-230 no Pará:

• De Campo Verde a Miritituba, do km 1.097 ao 1.129

Ainda de acordo com a concessionária, para a realização das obras com segurança e no menor tempo possível, é necessário a adoção da operação ‘Pare-e-Siga’, pelo qual o tráfego é liberado de tempos em tempos, uma vez por sentido.

Segundo a empresa, os usuários devem programar suas viagens para evitar atrasos ou surpresas. É necessário que respeitem a sinalização nos locais em obras, bem como aos operadores do sistema ‘Pare-e-Siga’.

A concessionária ressalta que tem se esforçado para reduzir ao máximo os reflexos sobre os motoristas. O modelo de trabalho adotado visa garantir mais agilidade, maior produtividade e segurança tanto aos usuários quanto aos colaboradores que atuam nas obras. Mais informações no site da concessionária.

Fonte: Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/14:24:35

