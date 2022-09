Sesma anuncia 91 vagas com salário de até R$ 8,3 mil

Ao todo, são oferecidas 91 vagas | Foto:Agência Belém

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 26 a 30 de setembro no site do Processo Seletivo. Veja mais detalhes abaixo!

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar profissionais de níveis médio e superior. Entre as vagas oferecidas, estão para médicos, técnicos, psicólogos, farmacêuticos, entre outros, com salários de até R$ 8 mil.

Os interessados poderão se inscrever gratuitamente no período de 26 a 30 de setembro no site do Processo Seletivo. Ao todo, são oferecidas 91 vagas, distribuídas entre unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial.

Cargos e valores

Para as unidades da ESF, as vagas são as seguintes: médico (23), enfermeiro (21), técnico de enfermagem (15), odontólogo (9) e técnico em saúde bucal (3). Para o cargo de médico, o salário é de R$ 8.399,74, e para as demais funções de nível superior, chega a R$ 3.219,19. Os demais cargos de nível médio e técnico têm remuneração de R$ 1.860,16.

As vagas para a UBS Fluvial estão distribuídas entre médico (2), enfermeiro (2), técnico de enfermagem (4), odontólogo (2), técnico em saúde bucal (2), psicólogo (2), farmacêutico (2), bioquímico (2) e técnico em laboratório/ microscopista (2). Para a UBS Fluvial, os salários seguem os mesmos valores das unidades da ESF mais um adicional de 30%.

Os profissionais lotados na UBS Fluvial receberão incentivo financeiro calculado sobre a remuneração base para o cargo, considerando a necessidade de permanecer embarcados por cinco dias, em regime de revezamento com outra equipe, totalizando dez dias embarcados no mês.

Provas e datas

A seleção será feita em duas etapas: na 1ª, os candidatos fazem a inscrição e apresentam os documentos solicitados. Feita a análise, os aprovados nessa fase serão submetidos a uma prova objetiva no dia 23 de outubro, em local a ser divulgado.

O resultado preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 31 de outubro e o resultado final do PSS, após a apresentação de recursos, no dia 7 de novembro. (Com informações da Agência Belém).

