BR-163 será fechada em protesto Bolsonarista no dia 7 de setembro em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta sexta-feira (20/8) que participará de duas manifestações no Dia da Independência, 7 de Setembro: uma em Brasília, pela manhã, e outra, em São Paulo, à tarde. Segundo o mandatário, ele pretende discursar para apoiadores, mas alegou que “não serão palavras de ameaça a ninguém”. O chefe do Executivo apontou ainda que o comparecimento às ruas por parte dos bolsonaristas será uma “fotografia” para o mundo e emendou que só pode agir “caso a população assim deseje”.

Bolsonaro confirma que irá discursar em protestos no dia 7 de Setembro Segundo mandatário, ele pretende falar a apoiadores em duas manifestações, no Dia da Independência: em Brasília, pela manhã, e em São Paulo, à tarde. Presidente alegou, contudo, que “não serão palavras de ameaça a ninguém” e que manifestação será “fotografia para o mundo”

Moradores de Novo Progresso, Moraes Almeida e distrito de Vila Isol se reunirão neste domingo 22 de agosto de2021, para organizar movimento em prol do Presidente da República em ato ser realizado na esplanada dos ministérios em Brasília no dia 7 de setembro de 2021.(Foto:Reprodução)

You May Also Like