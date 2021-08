PM estoura boca de fumo em garimpo de Castelo de Sonhos, mulher é presa em flagrante

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Jornal Folha do Progresso com informações Sargento Cruz.

(Foto:Divulgação Policia) – Uma boca de fumo foi fechada na tarde deste domingo 22 de agosto de 2021, uma mulher foi presa em flagrante pela equipe da Força Tática da Polícia Militar. O caso ocorreu em uma casa, localizada no garimpo Esperança -IV no distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira-PA.

