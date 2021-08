Prefeito de Itaituba oferece recompensa de R$50mil para encontrar ex vice-prefeito desaparecido do Trairão

O prefeito de Itaituba Valmir Climaco (MDB), divulgou nas redes sociais que vai pagar do seu bolso a importância de R$ 50 mil reais para informação que leve encontrar o ex-vice-prefeito Izael Torres do município do Trairão.Só quero saber onde ele esta, morto vivo,quem foi,como foi qualquer informação que realmente ajude a desvendar o desaparecimento. Pode confiar ninguém ficará sabendo quem informou, divulgou audio nas redes sociais.

Segundo Valmir a informação ficará sobre sigilo absoluto.

Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Valmir Clímaco. Eu tô aqui fazendo um apelo as pessoa que poderá dar alguma notícia pro seu Izael. Izael, que era vice-prefeito do Trairão, tá com quinze dias sumido, saiu do caracol pra Itaituba, eu aqui quero fazer um apelo e dizer que eu vou dar, (cinquenta mil reais), do meu bolso pra quem der uma notícia que seja verdadeira e vou garantir pra vocês, quem me der uma pista vai manter esse sigilo o resto da vida, a pessoa vai me ligar, nós vamos descobrir, e quem vai dar os cinquenta mil reais sou eu, e nunca a pessoa vai saber dessa história, porque o velho eh eh muito meu amigo é um homem de Deus, e quero dizer pra vocês que vocês vão ajudar quem der uma pista, nós já tem várias pistas, mas se a pessoa só precisa dizer olha, está em tal lugar assim foi o fulano, foi o ciclano, e me dizer que eu garanto que eu não vou contar pra ninguém nesse mundo, e com certeza você vai fazer um grande favor pra família e pra nós que somos amigos dele que tá sofrendo muito”, Valmir Clímaco – Prefeito de Itaituba- PA. (93) 99115-1515 (Tradução Junior Ribeiro)



Entenda o caso

O ex vice prefeito do município de Trairão o Sr. Izael Torres está desaparecido desde segunda feira, 09/08/21, por das 14h58min, quando sai do município de Trairão, (Caracol), com destino há Itaituba, onde a noite teria um encontro familiar, mas o mesmo não chegou, e não manteve nenhum contato com algum familiar ou amigo. O mesmo estava em uma caminhonete amarok de cor prata.

Após 24 horas de seu desaparecimento, familiares procuraram a polícia civil para registrar uma ocorrência sobre a situação. O diretor da 19 Seccional Urbana da Policia Civil de Itaituba, delegado João milhomem pediu ao comando do 7 grupamento de bombeiro militar de Itaituba, que designe uma equipe para fazer buscas na Rodovia BR-163, entre Itaituba e Trairão, com a finalidade de encontrar o Sr. Izael.

