BR-163 tem 39 pontos vulneráveis para exploração sexual de menores

A rodovia federal BR-163 tem 39 pontos vulneráveis para exploração sexual de crianças e adolescentes, segundo último levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O projeto Mapear, que reúne dados de 2017 e 2018, apontou que parte desses pontos estão em áreas urbanas de Santarém, no oeste do Pará.

Segundo o Policial André Rubira, a PRF chegou a esses dados por meio do Projeto Mapear que há dois anos vem fazendo o mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias e estradas federais. “Esses casos ocorrem aqui na cidade e isso é importante para fazer atividade de prevenção e repressão desses abusos sexuais que acontecem”, disse.

O Projeto Mapear tem o objetivo de criar dados e indicadores que possam ser estudados e monitorados, a fim de que sejam desenvolvidas estratégias, de vários setores da sociedade, visando a prevenção, o enfrentamento e a efetiva proteção de crianças e adolescentes vítimas desse crime.

Em todo o Brasil foram identificados 2.487 pontos vulneráveis nas rodovias federais. O monitoramento percorreu 71 mil quilômetros e identificou 48 BRs com pontos vulneráveis. Desde janeiro de 2017, 121 crianças e adolescentes foram resgatadas da exploração sexual.

