Brasil perde para Marrocos em primeiro amistoso após a Copa

Seleção Brasileira iniciou processo de renovação, contando com algumas caras repetidas; Rony foi o principal destaque, com boa atuação e de titular

Vini foi bastante caçado em campo | (Foto:Reprodução/Twitter)

A seleção brasileira começou o ciclo para a Copa do Mundo de 2026 com uma derrota por 2 a 1 para a Marrocos, neste sábado (25), no estádio Ibn Batouta, em Tânger. A falta de entrosamento foi crucial para o resultado negativo, e a primeira derrota brasileira em três confrontos contra os marroquinos –havia vencido os outros dois.

Vídeo: multidão em Magalhães Barata assiste Rony na Seleção

A equipe foi comandada interinamente pelo técnico Ramon Manezes, 50, já que a CBF ainda busca um substituto para Tite. Em entrevista à Band, antes do jogo, Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, disse que a seleção deverá contar com o novo treinador em junho, na próxima Data Fifa. As eliminatórias para o Mundial de 2026 começam no segundo semestre.

O italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, é o favorito para assumir o posto de Tite. Rodrigues não confirma nem nega a intenção em contratar treinador de 63 anos e diz que o leque está aberto tanto para estrangeiros quanto para brasileiros.

O jogo também marcou homenagens a Pelé, morto em dezembro do ano passado. Todos os jogadores do Brasil atuaram com o nome Pelé na camisa. Também houve um minuto de silêncio, com os jogadores das duas equipes em meio círculo no meio-campo e o telão exibindo foto do Rei.

O Brasil iniciou a partida com apenas quatro jogadores que estiveram em campo na eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar: Éder Militão, Casemiro, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. Caras novas como Emerson Royal, Andrey e Rony ganharam uma chance, mas a continuação no grupo vai depender de quem for o novo chefe.

Já a seleção de Marrocos contou com a mesma base que fez história no Qatar, quando pela primeira vez na história uma equipe africana chegou à semifinal de uma Copa. Bem mais entrosada que o Brasil, a equipe criou boas oportunidades e soube controlar o jogo.

E nem parecia um amistoso. O jogo foi bastante pegado, com muitas faltas e lances ríspidos. Bem postada na defesa, a seleção marroquina conseguia segurar os avanços do Brasil e apostava na ligação direta para tentar surpreender no contra-ataque.

Mas foi o Brasil que teve a chance para marcar. Ou melhor, marcou mas não valeu. Em uma saída atrapalhada do goleiro Bono, que foi destaque na Copa do Qatar, Vinícius Júnior mandou a bola para o fundo da rede, mas a arbitragem anulou por impedimento –após dois minutos de consulta no VAR.

Mas três minutos depois Marrocos deu o troco e conseguiu abrir o marcador. Emerson Royal perdeu a bola na pressão de três jogadores de Marrocos, Boufal tabelou com El Khannous e mandou no canto baixo de Weverton.Após o gol, o Brasil passou a pressionar um pouco mais, com Rony sendo mais acionado pela direita do ataque. Porém, a equipe errava muitos passes e se afobava na finalização.

No segundo tempo, Ramon Menezes voltou com a mesma formação. O Brasil passou a pressionar um pouco mais e levar perigo em busca do gol de empate, mas continuava apresentando os mesmos erros da primeira etapa.

Aos 19 minutos, Ramon fez as primeiras mudanças no Brasil, sacando Rony, Rodrygo e Andrey e colocando em campo Vitor Roque, Antony e o estreante Raphael Veiga.

E dois minutos após as mudanças, a seleção brasileira empatou. Casemiro recebeu a bola de Paquetá na entrada da área e bateu rasteiro. O goleiro Bono, em uma noite irreconhecível, falhou feio, deixando a bola escapar por baixo.

O jogo estava mais equilibrado, mas em uma nova falha do setor defensivo do Brasil, Marrocos voltou a ficar na frente, com gol de Sabiri, pegando bola rebatida por Militão.

Nos minutos finais, o Brasil foi colocando mais atacantes, mas, cada vez mais desentrosada, não foi capaz de evitar a derrota.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 26/03/2023/09:11:10 com informações DOL

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...