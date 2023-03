Cinco são presos com arma, munições e drogas em residência de Alta Floresta (MT)

Os jovens, entre as idades de 23, 21, 20 e 18 anos, foram presos pela Força Tática da Polícia Militar, ontem à noite, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa, num imóvel, na região central. Foram apreendidos um revólver calibre 32, oito munições, R$ 1 mil em dinheiro, maquinas de cartão, dois cadernos com anotações referentes à venda de drogas, além de mais de 30 porções (diversos tamanhos) de maconha, cocaína e pasta base.

Inicialmente, os militares avistaram dois homens em uma motocicleta, pela a avenida Júlio Campos, em atitude suspeita. Foi feito o acompanhamento tático do condutor, que ainda tentou despistar a guarnição, mas perdeu o controle e caiu.

Os suspeitos foram imobilizados e passaram por revista pessoal, sendo localizadas algumas porções de entorpecente. Eles informaram que seriam usuários e detalharam o endereço onde haviam adquirido as substâncias. No endereço, a equipe abordou os jovens na área da frente.

Devido ao forte cheiro de drogas, foi feita a varredura em diversos quartos da casa, onde foram encontrados os materiais mencionados. Com isso, foram encaminhados à delegacia municipal.

26/03/2023

