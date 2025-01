Helicóptero com 5 pessoas cai durante tentativa de decolagem em SC

Foto: Reprodução | O helicóptero caiu às margens da rodovia SC-414, em Penha, no Norte de Santa Catarina, por volta das 14h30, enquanto tentava levantar voo a uma altura de aproximadamente 4 metros. As cinco pessoas a bordo foram resgatadas com vida. Três ficaram feridas, incluindo o piloto e uma idosa de cerca de 80 anos, encaminhada ao hospital com suspeita de traumatismo craniano.

Na tarde deste sábado (4), um helicóptero caiu às margens da SC-414, em Penha, no Norte de Santa Catarina. Cinco pessoas estavam na aeronave e foram resgatadas com vida. Duas delas ficaram feridas, incluindo uma vítima de cerca de 80 anos, que foi encaminhada ao hospital com suspeita de traumatismo craniano.

O acidente aconteceu por volta das 14h30, no momento em que o helicóptero, de uso particular para passeios, tentava levantar voo a uma altura de aproximadamente 4 metros. O piloto sofreu pequenas escoriações no punho, enquanto outras três pessoas não apresentaram ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, onde realizaram o resgate e controlaram a situação. Até as 15h15, os socorristas permaneciam na área devido ao vazamento de combustível, representando risco de incêndio.

A aeronave sofreu grandes danos estruturais em decorrência do impacto, como mostram imagens divulgadas pelos bombeiros. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, e as autoridades seguem investigando o ocorrido.

