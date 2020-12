Brasil soma 483 mortes por Covid-19 em 24h e chega ao total de 190.515 óbitos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já são 7.447.625. brasileiros infectados pelo vírus desde o início da pandemia, dos quais 23.195 somente na última quinta-feira (24). A média móvel nos últimos 7 dias foi de 40.530 novos diagnósticos por dia. No geral, 11 estados apresentaram alta na média móvel de mortes: PR, MG, MS, MT, AC, AM, AP, PA, AL, PE e SE. Somam 10 estados nos quais o número de óbitos de manteve estável, conforme a média: RS, SC, ES, RJ, SP, GO, RO, BA, MA e RN.

Conforme relatório divulgado pelos veículos de imprensa, o Brasil registrou 483 mortes pela Covid-19 nesta sexta-feira (25). Com isso, o País chega aos 190.515 óbitos por conta do novo coronavírus. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 690. O dados representam uma tendência de estabilidade nos óbitos da doença.

