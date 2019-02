Brasil tem pior janeiro desde 2015 para transações correntes, com déficit de US$6,548 bi

Foto:Reprodução(REUTERS / Bruno Domingos)

Rombo representou alta de 4,1% sobre desempenho registrado no mesmo mês do ano passado

O Brasil teve déficit em transações correntes de 6,548 bilhões de dólares em janeiro, pior resultado para o mês desde 2015, divulgou o Banco Central nesta segunda-feira.

O rombo nas transações correntes veio praticamente em linha com expectativa de déficit de 6,348 bilhões de dólares, conforme pesquisa da Reuters com analistas, e representou uma alta de 4,1% sobre o desempenho registrado no mesmo mês do ano passado.

Enquanto isso, os investimentos diretos no país (IDP) somaram 5,866 bilhões de dólares, acima da projeção de analistas de 4,5 bilhões de dólares, mas em montante insuficiente para financiar o déficit nas transações no mês.

Em 12 meses, o buraco nas transações correntes soma 14,766 bilhões de dólares, ou 0,78 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). O BC prevê um déficit de 35,6 bilhões de dólares neste ano, conforme projeção feita em dezembro, ante dado negativo em 14,510 bilhões de dólares em 2018.

A piora deve-se principalmente ao resultado menos expressivo esperado para a balança comercial, afetada pelo crescimento mais vigoroso das importações em meio à recuperação econômica.

Em janeiro, a balança comercial ficou positiva em 1,633 bilhão de dólares, bem abaixo do patamar de 2,4 bilhões de dólares registrado um ano antes, diante de uma aceleração maior na ponta das importações que das exportações.

Enquanto isso, os gastos líquidos de brasileiros no exterior alcançaram 986 milhões de dólares em janeiro, um recuo de 19,4 por cento sobre igual mês do ano passado.

Já as remessas de lucros e dividendos ficaram praticamente estáveis a 1,478 bilhão de dólares, sobre 1,482 bilhão de dólares em janeiro de 2018.

Fonte:Reuters/O Liberal

