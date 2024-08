Brasileira cai de 17º andar de prédio e morre no Vietnã

Família tenta trazer o corpo da brasileira de volta para o país | ( Reprodução)

Rosimeiry Franco era natural de Boa Vista (RR) e morava na Irlanda antes de se mudar para o país asiático em julho.

Uma brasileira foi encontrada morta no Vietnã no último domingo (04). Rosimeiry Franco, que estava há pouco tempo no país asiático, caiu do 17º andar do prédio em que morava, na cidade de Ho Chi Minh.

Natural de Boa Vista (RR), Rosimeiry se mudou para a Irlanda em 2017, onde trabalhava em uma escola de idiomas, como consultora de intercâmbio. Lá, ela conheceu o namorado, com quem se mudou para o Vietnã em julho de 2024.

Em 17 de julho, Rosimeiry publicou um vídeo nas redes sociais se despedindo da Irlanda. “Quando você percebe que é hora de seguir seu coração e realizar mais um sonho”, afirmou. Nos comentários, amigos desejaram sorte na nova jornada.

A publicação mais recente de Rosimeiry nas redes sociais foi feita na última quinta-feira (1). Ela compartilhou registros de um ensaio fotográfico em um bar de Limerick. “Na dúvida, use um terno e tome uma taça de vinho. Apaixonada por esse ensaio fotográfico”, escreveu.

No dia da morte, ela foi encontrada sem roupas. O namorado de Rosimeiry estava com ela no apartamento que alugaram juntos no momento do incidente, mas, segundo ele, estava dormindo no momento do ocorrido, e acordou apenas com a chegada da polícia.

As investigações são feitas pela polícia vietnamita, mas familiares da jovem afirmam não estarem recebendo informações atualizadas, e que a barreira de linguagem e o fuso horário dificultam a busca por atualizações do caso.

A embaixada brasileira no Vietnã acompanha o caso e orientou a família sobre os trâmites burocráticos no país. A família de Rosimeiry e amigos da jovem criaram campanhas de financiamento coletivo com o objetivo de arrecadar o valor do traslado do corpo e custos funerários.

Fonte: Com informações do UOL Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/11:59:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...