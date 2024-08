Pará deve receber os primeiros ônibus elétricos este ano

Governador e o ministro das Cidades, Jader Filho, participaram de feira sobre transporte coletivo e mobilidade | (Foto: Marco Santos/Ag. Pará)

O primeiro ônibus elétrico encomendado pelo Governo do Pará estava em exposição na maior feira de transporte coletivo da América Latina, que teve a visita do governador Helder Barbalho e do ministro Jader Filho.

Em São Paulo e acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, o governador do Pará Helder Barbalho participou ontem, 7, da maior feira de transporte coletivo e mobilidade da América Latina, Lat.bus Transpúblico 2024. Na ocasião, Helder e Jader Filho também visitaram a fábrica da CAIO, localizada na cidade de Botucatu. No local são montados os ônibus elétricos e a Diesel Euro que integrarão a frota da Região Metropolitana.

Durante visita à feira, o chefe do Executivo paraense, Helder Barbalho, esteve com representantes da empresa nacional Eletra, que também está em processo de montagem e integração dos primeiros ônibus 100% elétricos encomendados pelo Governo do Pará. Com investimentos de 120 milhões de reais, os ônibus deverão ser entregues ainda este ano. O estado adquiriu ao todo 40 ônibus elétricos e 225 ônibus Euro 6.

Na oportunidade, o primeiro ônibus elétrico encomendado pelo Governo do Pará estava em exposição e foi inspecionado pelo governador. “Este é o ônibus cabeça de série para que nós possamos aprovar a qualidade do produto e a partir daí a produção poder acontecer. Nós estamos comprando 40 ônibus elétricos com Wi-Fi, e isto é uma parceria, um financiamento junto com o Governo Federal”, informou Helder Barbalho.

“Investimento para que a gente possa melhorar o transporte coletivo de Belém e Região Metropolitana como Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides e o município de Santa Izabel do Pará”, completou o chefe do Executivo paraense.

“O Governo do Pará pode contar com o Governo Federal para que a gente faça com que o transporte público da Região Metropolitana venha melhorar, trazendo benefícios para a população com transportes públicos de qualidade”, completou o ministro das Cidades, Jader Filho.

Já na fábrica da CAIO, em Botucatu, o ministro e o governador acompanharam a montagem dos ônibus elétricos e a Diesel Euro que integrarão a frota da Região Metropolitana. Ao todo, 225 novos ônibus chegarão para o sistema metropolitano já neste ano. Estes veículos foram adquiridos pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) com os descontos viabilizados pelo Governo do Pará por meio da desoneração do setor de transporte.

“Estamos contribuindo com a questão da sustentabilidade, haja vista que esses ônibus aqui, parte deles são ônibus elétricos, outros são ônibus Euro 6, que são modelos que conjugam essa nova política do Governo Federal de cuidar do meio ambiente”, ponderou Jader Filho. “É ônibus com menos emissão, ônibus elétrico e importante 100% nacional com a indústria brasileira gerando emprego e renda no nosso país”, avaliou Helder.

Legado COP

A aquisição dos novos veículos tem como objetivo atender a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30) que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

Vale lembrar que em fevereiro deste ano, acompanho da vice-governadora do Estado, Hanna Ghassan e técnicos do Estado, o governador Helder Barbalho vistoriou na sede da Eletra em São Bernardo do Campo, São Paulo, o processo de montagem e integração dos primeiros ônibus 100% elétricos encomendados pelo Governo.

Todos os modelos de ônibus adquiridos pelo governo paraense contam com ar-condicionado, Wi-Fi, tomada de energia e ferramentas de acessibilidade. O sistema metropolitano vai atendendo aos municípios de Santa Izabel do Pará, Santa Bárbara, Benevides, Marituba, Ananindeua e Belém.

Sustentabilidade

A modernização da frota também integra o programa para descarbonizar o Estado. Os novos ônibus irão integrar o BRT da Região Metropolitana de Belém. Cada veículo transporta até 75 passageiros e tem autonomia para rodar 250 quilômetros. Os pontos de recarga serão instalados nos terminais de passageiros.

Fonte: Diário do Pará Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/11:50:46

