Brasileira empreendedora ambiental é eleita Miss Alemanha

Pernambucana Domitila Barros foi eleita Miss Alemanha no sábado (19) – ( Crédito: dpa/picture alliance via Getty I)

Uma brasileira foi a grande vencedora do Miss Alemanha, anunciou o concurso no sábado (19).

A pernambucana Domitila Barros ganhou a premiação em um modelo reformulado, que transformou a escolha em uma celebração do “empoderamento feminino” e não primordialmente de beleza, como é comumente conhecido ao redor do mundo. (A informação é da CNN Brasil)

Nascida em uma favela de Recife, capital de Pernambuco, Barros é modelo, mestre em Ciências Sociais e Políticas pela Universidade Livre de Berlim e empreendedora ambiental.

Segundo informações fornecidas por Domitila ao concurso, a recifense passou a se envolver com questões de sustentabilidade após ter testemunhado “efeitos de práticas insustentáveis, prejudiciais ao meio ambiente e desumanas”, escreveu.

“Por isso que os valores de sustentabilidade, proteção ambiental e justiça social são tão importantes para mim”, completou Domitila Barros, que é fundadora de uma marca de joias e roupas sustentáveis chamada She Is From The Jungle (Ela é da Selva).

A premiação reúne mulheres de diferentes nacionalidades, idades e atuações.

“O Miss Alemanha foca na individualidade e na diversidade. Estamos à procura de mulheres que seguem seu próprio caminho, têm um objetivo claro em mente e estão comprometidas com um amanhã melhor”, diz a divulgação repaginada do concurso.

Em 2021, Anja Kallenbach, uma mulher de 33 anos e mãe de dois filhos, foi a vencedora do concurso.

Jornal Folha do Progresso em 21/02/2022/08:13:54

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...