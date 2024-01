Brasil cai 10 pontos em ranking que mede percepção sobre corrupção

Situação do Brasil representa um desempenho ruim e coloca o país abaixo da média global e da média dos países das Américas.

O Brasil teve 36 pontos e ficou na 104ª posição no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023, divulgado pela entidade Transparência Internacional nesta terça-feira (30). Com esse resultado, o país caiu dez posições no ranking, o que representa um desempenho ruim, abaixo da média global (43 pontos), das Américas (43) e dos países que fazem parte do Brics (40).

Com notas que vão zero a 100, onde zero significa “altamente corrupto” e 100 significa “muito íntegro”, o IPC mede a avaliação de especialistas e empresários sobre a integridade do setor público nos 180 países pesquisados. O Brasil teve dois pontos a menos do que o registrado em 2022 e a sua segunda pior pontuação desde que o índice começou a ser calculado, em 2012, atrás apenas dos anos de 2018 e 2019, quando o país recebeu 35 pontos.

A pontuação do Brasil em 2023 foi a mesma da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. A Somália recebeu a menor pontuação, com 11 pontos. Na outra ponta, Dinamarca foi o país com melhor desempenho (90 pontos).

Finlândia (87 pontos)

Nova Zelândia (85 pontos)

Noruega (84 pontos)

Cingapura (83 pontos)

Países com menor pontuação

Iêmen (16 pontos)

Venezuela (13 pontos)

Síria (13 pontos)

Sudão do Sul (13 pontos)

Somália (11 pontos).

