Governo do Estado cria campanha ‘Pará para Todes’

(Foto:Reprodução) – O Governo do Estado do Pará criou a campanha “Pará para Todes” que será realizada no próximo domingo (02), na Praça da República, pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh). Você não leu errado, é “todes”mesmo!!!!

O evento tem como objetivo promover e garantir os direitos da comunidade LGBTQIA+ através da oferta de serviços de saúde, jurídicos e sociais.

Parcerias: A ação contará com a parceria de várias entidades, incluindo as secretarias de Saúde (Sespa), Articulação e Cidadania (Seac), Defensoria Pública do Estado (DPE) e Ministério Público do Pará (MPPA), além de apresentações culturais. A programação terá início às 9h.

Os serviços oferecidos incluem testes rápidos de saúde, orientações sobre higiene bucal e o Projeto Casulo, encaminhamentos para retificação de Registro Civil (nome social), atendimento jurídico e acesso às Usinas da Paz, emissão de documentos, e distribuição de cartilhas educativas sobre a defesa da diversidade e as conquistas da luta LGBTQIA+.

Antes da campanha na Praça da República, a Seirdh será parceira em outros dois eventos programados para esta semana. O primeiro ocorrerá na segunda-feira (26) na Universidade da Amazônia (Unama), com o objetivo de estimular a economia solidária, emprego e renda para a população LGBTQIA+, através de uma oficina em conjunto com a Rede Andorinhas e o Movimento Arte pela Vida.

No dia 28, a iniciativa será realizada em parceria com a Fundação Cultural do Pará (FCP) como parte da programação do Arraial de Todos os Santos. Além de promover debates sobre promoção e acesso à cultura, também serão compartilhadas orientações sobre mercado de trabalho, saúde e direitos.

Linguagem não binária: A linguagem não binária é um sistema de comunicação criada pelo movimento LGBTQIA+ que utiliza pronomes neutros, como “todes”, inexistentes no léxico e língua portuguesa culta, sob o pretexto de uma abordagem mais inclusiva para as pessoas com identidades de gênero fora do espectro tradicional masculino/feminino

Fonte: parawebnews e Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/18:14:55

