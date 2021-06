Brasileiro procurado pela Justiça de MT é preso na Bolívia e entregue à PF em Corumbá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Luan Wander teve o nome citado durante a Operação Hybris, deflagrada pela PF em 2015. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o grupo que integrava, tinha esquema muito bem estruturado, incluindo a constituição de empresas que possibilitavam a lavagem de dinheiro, atuando principalmente no município de Pontes e Lacerda e circunvizinhanças.

Em entrevista à imprensa local, o comandante da Polícia Boliviana, Fernando Pelaez, informou que o brasileiro foi preso durante operação em um condomínio. “Ele portava documentos falsos quando recebeu voz de prisão. Responde por crime de narcotráfico no Brasil e por isso está sendo entregue à PF de Corumbá. Na nossa fronteira realizamos o trabalho da força especial integrada para poder identificar pessoas com antecedentes criminais”, explicou o comandante Pelaez.

