Covid-19 vacina de 50 a 59- Saiba onde se vacinar em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vacinação para as pessoas de 50 a 59 anos, iniciou nesta segunda-feira (14) e estende até sexta (18), todas as pessoas com mais de 50 anos sem comorbidades da cidade de Novo Progresso podem procurar os postos para serem vacinadas contra a covid-19.

You May Also Like