Foto: Reprodução | Durante as investigações, foi descoberto que ele abusava da filha desde que ela era “criança de colo”

Santa Isabel do Rio Negro- Um professor indígena, 30, foi preso na última sexta-feira (24), por estupro de vulnerável contra sua filha de 3 anos. A prisão aconteceu após o autor ser flagrado abusando da criança no banheiro do hospital em que ela estava internada. Durante as investigações, foi identificado que as outras duas filhas do suspeito, de 4 e 7 anos, também foram vítimas dele.

De acordo com o delegado John Castilho, da 76° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, a vítima estava internada em uma unidade de saúde para tratamento médico. No local, os enfermeiros desconfiaram do abuso e começaram a realizar exames para tentar identificar. Em certa noite, uma das médicas ouviu barulhos, parecidos com gemidos, vindo do banheiro.

Ao bater na porta, e abrir, encontrou apenas a vítima e seu pai, que alegou estar apenas dando banho na menina. Entretanto, pela desconfiança, a médica realizou exame clínico na vítima e identificou indícios de conjunção carnal. Imediatamente a polícia foi notificada e as diligências foram iniciadas. Durante as investigações, foi descoberto que ele abusava da filha desde que ela era “criança de colo”.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável, com aumento de pena por ser pai das vítimas. Sua prisão foi convertida para preventiva, deferida pelo Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento para identificar outras vítimas.

Professor indígena é flagrado abusando da filha de 3 anos em banheiro de hospital no AM Leia mais https://t.co/XBuADLfo1P pic.twitter.com/zJgQVzYLIR — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 28, 2025

Fonte: d24am e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/17:34:50

