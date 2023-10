Cuiabá empata em casa com Cruzeiro e segue na 11ª posição no Brasileiro

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou neste sábado com o empate entre Cuiabá e Cruzeiro, na Arena Pantanal. Em uma partida com poucas emoções, as equipes não tiveram uma boa pontaria e terminaram com o placar zerado.

Apesar do resultado longe do ideal, o Cruzeiro conseguiu ultrapassar o Corinthians e se tornar o 13º colocado do Brasileirão, com 31 pontos. Na próxima rodada, a Raposa, que não vence há três jogos, enfrentará o Flamengo, na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão. Na sequência, terá o clássico contra o Atlético-MG.

O Cuiabá seguiu na 11ª posição, com 33 pontos, dois a menos que o São Paulo, que ocupa o 10º lugar. O próximo desafio do Dourado será na quarta-feira, às 20h, contra o lanterna Coritiba, no Couto Pereira.

Apesar do primeiro tempo sem muitas emoções, o Cruzeiro assustou os donos da casa com menos de 10 segundos de bola rolando. Wesley tocou para Nikão na intermediária, mas o atacante deixou a bola passar e chegar em Arthur Gomes. O camisa 19 tentou a finalização de primeira, porém pegou fraco na bola e Walter caiu para defender.

A primeira chance clara do Cuiabá saiu aos 21 minutos. Um escanteio pela esquerda foi cobrado para a grande área e Raniele desviou para a segunda trave. Com o gol vazio, Derik Lacerda apareceu para completar, mas pegou muito mal e mandou por cima do travessão.

Aos 27, a partida teve que ser paralisada por conta de um choque entre Uendel e William. O lateral do Dourado sofreu um corte na testa e deixou o estádio de ambulância. Antes do final do primeiro tempo, aos 43, Allyson aproveitou o escanteio e acertou a trave do gol de Rafael Cabral, na última jogada de perigo antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Cuiabá começou melhor e Deyverson passou perto de marcar. Aos 4 minutos, o atacante tentou um chute de primeira de dentro da área, mas pegou com muita força, por cima do gol. Aos 23, foi a vez do Cruzeiro tentar com Nikão, que isolou o rebote do escanteio.

O Dourado perdeu a oportunidade do jogo aos 44 minutos da etapa final. Após uma saída errada do Cruzeiro, Deyverson recebeu na cara o gol de Rafael Cabral. O atacante, porém, cortou para trás e rolou para a chegada de um companheiro, que se enrolou com a bola e perdeu a posse.

Fonte:Gazeta Esportiva

