Briga dentro de ônibus termina com uso de spray de pimenta no Pará

ma briga dentro de um ônibus troncal do sistema BRT causou tumulto, correria e mal-estar entre os passageiros após uso de spray de pimenta nesta quarta-feira (23), em Belém.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a briga começou quando o veículo trafegava na avenida Augusto Montenegro.

Um dos envolvidos teria disparado spray de pimenta em uma outra pessoa, ocasionando, assim, desconforto e tumulto entre os demais usuários.

O motorista precisou parar o veículo entre as estações e abrir as portas para possibilitar a saída de todos. Uma das passageiras teve que ser socorrida pelos demais após passar mal.

A Semob disse que até o momento não recebeu nenhuma denúncia/reclamação sobre o ocorrido.

Os usuários podem formalizam denúncia nos canais de atendimento do órgão, junto à Ouvidoria pelo site da Semob (belem.pa.gov.br), pelo e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587(somente mensagem de texto).

É necessário informar o código alfanumérico do coletivo, descrever a situação, horário, data e local da ocorrência para permitir as providências necessárias.

