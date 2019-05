Briga entre facções deixa três mortos e três feridos em presídio no Pará

Ação ocorreu no Centro de Recuperação de Redenção, sudeste do estado. Cinco pessoas foram feitas reféns, mas liberadas após negociações. Agentes prisionais e PM fazem revistas e recontagem dos detentos.

Detentos do Centro de Recuperação de Redenção durante revista e recontagem neste domingo, 12 de maio — Foto: Reprodução/TV Liberal

Uma briga entre facções no Centro de Recuperação de Redenção, sudeste do Pará, deixou três mortos e três feridos na manhã deste domingo (12). As informações são da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe).

De acordo com a Susipe, o alvo era um detento conhecido como Baiano. Ele foi transferido da Bahia para Redenção, onde teria cometido um homicídio, e tinha suposto vínculo com a facção PCC. Ele estava custodiado em uma cela isolada devido às ameaças de morte. Baiano iria ao Tribunal do Júri nesta terça-feira (14). Ainda segundo informações preliminares, Além do Baiano, outros dois internos foram mortos. Um deles acusado da morte de um irmão de uma liderança de outra facção.

Na ação, cinco pessoas foram feitas reféns, mas liberadas após negociações com representantes da OAB, Promotoria de Justiça, juiz da comarca de Redenção e a direção da unidade prisional. Agentes prisionais, com apoio da Polícia Militar, realizam revista e recontagem dos presos.

