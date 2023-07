Briga entre mulheres após filme da ‘Barbie’ viraliza e motivo é revelado

(Foto:Redes Sociais ) – O vídeo da briga entre duas mulheres ao fim de uma sessão do filme “Barbie” viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O confronto aconteceu em um shopping da cidade de São Paulo e, agora, o motivo foi revelado.

No vídeo, é possível ver as duas envolvidas discutindo e, em certo momento, uma empurra a outra que cai no chão.

Assista ao vídeo:

Briga entre mulheres após filme da 'Barbie' viraliza. Vídeo mostra uma mulher empurrando a outra durante sessão do filme estrelado por Margot Robbie. pic.twitter.com/9BfagDVMmn — O Tempo (@otempo) July 25, 2023

Com toda a repercussão, uma das mulheres resolveu se pronunciar sobre o caso. “Eu fui assistir Barbie, a sessão começava 16h. Cheguei atrasada e essa família estava sentada no meu lugar. Fiquei em pé por uns dois minutos mais ou menos, esperando elas se arrumarem. Durante o filme, uma criança falava com a mãe dela constantemente alto, como se estivesse no sofá de casa. Foi tão absurdo”, escreveu uma das envolvidas.

Ela continua dizendo que ligou para polícia avisando que havia uma criança assistindo a um filme não indicado para pessoas da idade dela. “Filme rolando e a criança abre o YouTube do meu lado, bem na hora da música da Billie [Eilish]. Eu reclamei, daí a mãe dela e as outras que estavam do lado já começaram a me chamar de vagabunda, piranha e mi-mi-mi”, relatou.

No relato, a jovem confirmou ter dito: “pergunta pra sua mãe o que é suggar daddy, porque é isso que fala no filme”. E ainda, completou: “Eu só falei isso o tempo todo, inclusive dá para ouvir no vídeo que eu falava isso. Não xinguei ninguém, só queria assistir meu filme em paz”.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/10:51:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...