Mulher rasga testículo do marido com a mão após ver mensagens da ex dele no celular, diz polícia

Delegacia Regional de Água Lindas de Goiás — Foto: Vanessa Martins/G1

Em depoimento, mulher alegou que se defendeu após homem pegar uma uma faca durante briga. Ela passou por audiência de custódia, que determinou a soltura dela.

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de rasgar os testísculos do marido após ver mensagens da ex no celular dele, na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, ela ainda desferiu um golpe na região da cabeça dele.

A discussão começou no sábado (22). A PM informou que durante a discussão o homem tentou impedir que a mulher saísse da casa. Nesse momento, ela segurou a bolsa escrotal dele e apertou até romper, deixando o testículo exposto.

A mulher passou por audiência de custódia na segunda-feira (24), que determinou a soltura dela. Conforme o documento, ambos faziam uso de bebida alcoólica no momento da briga, que ocorreu durante a comemoração do aniversário da mulher.

No depoimento, a mulher relatou que viu a mensagem e guardou o celular do marido. Ele viu a situação e foi na direção dela para agredi-la e tomar o aparelho, então ela atirou um copo contra contra ele.

A mulher relatou que os dois entraram em luta corporal no chão e que ele foi em direção à cozinha para pegar uma faca. Nesse momento, ela agarrou o saco escrotal até o romper e correu para o mato, onde passou a noite.

O homem foi levado por familiares ao Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto.

Fonte:Thauany Melo, g1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/10:56:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...