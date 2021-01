Briga entre pai e filho termina no esfaqueamento dos dois

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do Correio de Carajás

O irmão dela passa bem e o pai segue internado. Ela não especificou se possui ajuda do Serviço Único de Saúde para a compra dos remédios do irmão.

“O meu pai está muito cortado, cabeça, pescoço. O problema do meu irmão esta mais controlado”, lamenta Sandra, alegando que a família também sofre para comprar os remédios do irmão, que são muitos caros, no valor de aproximadamente R$500.

Ela conta que as agressões são frequentes por parte do irmão. Tanto ela quanto a mãe quanto os irmãos dizem que o pai estava se defendendo das agressões.

De acordo com o Correio de Carajás, quando a guarnição chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já fazia o atendimento das vítimas, que foram encaminhadas ao hospital municipal.Alessandro, desde 2006, possui diagnosticado de problemas psicológicos, de acordo com a irmã Sandra da Silva Pereira.

A briga entre o pai Antônio Almir Pereira, e o filho, Alessandro da Silva Pereira, terminou no estaqueamento de ambos, por volta de 13h desta terça- feira (12), em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, o filho usou uma faca e o pai um facão durante a briga.

