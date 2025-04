Super Liga Pará, maior competição de futebol amador do estado, é lançada nesta quarta-feira, 16

Foto: Reprodução | Torneio contará com mais de 800 times e 15 mil jovens inscritos com objetivo social de promover inclusão, protagonismo juvenil e cidadania.

Nesta quarta-feira, 16, ocorre o lançamento da Super Liga Pará, o maior torneio de futebol amador do estado, que contará com a participação de mais de 800 times, de 75 municípios. Cerca de 15 mil jovens serão impactados com a iniciativa. O projeto é realizado pela Organização Paraense de Administração Pública (OPA), com o patrocínio da Equatorial Pará e o apoio da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Formato

A competição, que terá início ainda no mês de abril, será dividida em duas etapas, uma municipal e outra regional. No primeiro momento, cada cidade terá de 8 a 16 equipes inscritas, e haverá uma disputa interna, com um vencedor em cada município. Após essa fase, haverá o campeonato regional, com confrontos únicos para definir um vencedor em cada uma das 12 regiões do estado.

Para concluir a disputa, a fase final regional vai contar com os 12 times que se enfrentarão para a definição do grande campeão da Super Liga Pará.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, além do incentivo à saúde com a prática do esporte, a Super Liga também vai atuar para promover a inclusão, o protagonismo juvenil e a cidadania.

“A Equatorial Pará, que já é a maior patrocinadora de cultura do estado há alguns anos, agora também incentiva projetos de esporte. E a Super Liga chega com uma grande capilaridade para alcançarmos comunidades, principalmente aquelas em vulnerabilidade social, para que possamos levar lazer e qualidade de vida de forma gratuita a milhares de jovens em todo o estado”, destaca Michelle.

Para Roberto Ramalho, presidente da OPA, o projeto da Super Liga Pará, além de oferecer oportunidade para os jovens, é uma maneira de valorizar o futebol amador do estado.

“O futebol paraense, no que diz respeito ao âmbito profissional, ele já está consolidado. Chegou a hora de olharmos com carinho para o interior do estado, principalmente nos locais em que o futebol das ligas municipais é muito forte. Muitos talentos podem surgir”.

A Super Liga é realizada pela OPA – Organização Paraense de Administração Pública, com apoio do Governo Federal, Ministério do Esporte, patrocínio da Equatorial Pará, e parceria da Federação Paraense de Futebol.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2025/17:03:01

