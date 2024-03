Briga por terreno quase termina em morte em Marabá-Pará

Deusdete Freitas da Silva encontra-se internado em estado grave no Hospital Municipal de Marabá | Reprodução

Uma das vítimas encontra-se internada em estado grave no Hospital Municipal de Marabá.

Uma briga entre dois homens envolvendo uma disputa por um lote numa área de invasão denominada de “Canto Verde” em Marabá, no sudeste do estado, quase resulta em morte.

João Rodrigues Santiago Júnior, 26 anos e o vizinho dele, Deusdete Freitas da Silva, de 39, travaram um duelo com facões a ponto de os dois saírem bastante lesionados. Mas, Deusdete sofreu as maiores lesões, inclusive um corte profundo na cabeça.

Essa ocorrência, segundo a Polícia Militar, aconteceu no final da tarde de segunda-feira (11), na invasão “Canto Verde”, no bairro Amapá, às proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto da Cosanpa.

Ainda de acordo com os militares, os dois vizinhos, após a briga, saíram com várias lesões e os dois estavam armados de terçados. Eles foram atendidos por ambulância do Samu e encaminhados para o Hospital Municipal de Marabá.

O médico plantonista Bruno Alves direcionou o atendimento e informou aos policiais que Deusdete Alves corre risco de morte.

A Polícia Civil de Marabá, à frente o delegado Pedro Marinho da Silva, após ouvir pelo menos cinco testemunhas, autuou o João Júnior por tentativa de homicídio e assim que ele se recuperar dos ferimentos deve ser conduzido a uma cela do Sistema Prisional do Pará.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2024/20:03:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...