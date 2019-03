Brigas, provocação e rivalidade com o Fla: as polêmicas de Eurico Miranda

Ex-mandatário do Cruz-Maltino foi levado à unidade na Zona Oeste do Rio na manhã desta terça-feira e acabou falecendo. Ele vinha sofrendo com problemas de saúde-(Foto:Reprodução).

Morreu no início da tarde desta terça-feira o ex-presidente do Vasco Eurico Miranda. Aos 74 anos, ele sofria de graves problemas de saúde, especificamente um câncer no cérebro, e foi hospitalizado pela última vez nesta manhã, num hospital da Zona Oeste do Rio, após passar mal em casa. O ex-dirigente fez história e chamou atenção pelas suas conquistas, mas também pelas polêmicas que viveu ao longo da trajetória.

Em 1990, Eurico Miranda criou polêmica com a Conmebol ao dizer que, na partida em que o Vasco foi derrotado por 1 a 0 para o Atlético Nacional (COL), a arbitragem havia sido pressionada pelo cartel do país e, devido a isso, prejudicado o cruz-maltino. A ação gerou revolta por parte da equipe colombiana, mas ação foi acolhida e a partida remarcada.

A principal marca de Eurico foi criar rivalidade com o Flamengo. Na final da Taça Guanabara de 2000, o mandatário distribuiu 40 mil ovos de páscoa para os torcedores nas arquibancadas. Em campo, o cruz-maltino venceu por 5 a 1, e o dirigente não fugiu da provocação: “Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida (do Vasco, antes do jogo) e o chocolate para eles.

Em 2000, Eurico Miranda agiu quando a CBF foi impedida de organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano devido a uma ação do Gama (DF) na Justiça Comum. Nos bastidores, o dirigente reuniu o clube dos 13 e organizou a Copa João Havelange. O episódio ficou marcado pela “ajuda” ao Fluminense a voltar para a elite nacional após ter disputado a Série C.

Uma das polêmicas mais marcantes aconteceu durante esta Copa João Havelange, quando Vasco e São Caetano realizavam a final. Na ocasião, alambrado de São Januário desabou e um pedido de suspensão da partida veio do então governador Anthony Garotinho. Eurico Miranda o chamou de “frouxo” em rede nacional como resposta.

Ainda como reflexo daquela final, Eurico Miranda afirmou que o Vasco estava sendo perseguido pela TV Globo. Após a polêmica queda do alambrado, o mandatário entrou em campo, no Maracanã, durante a partida remarcada, exibindo um patrocínio do SBT, que na época era a maior concorrente da empresa televisiva.

Na última década, a batalha interna no Vasco marcou Eurico Miranda contra Roberto Dinamite, maior ídolo do clube, que travaram uma batalha política. Após perder a presidência em 2008, tentou retirá-lo do cargo por meios judiciais. Sem sucesso, retornou à presidência em 2012 e tratou de expulsá-lo de São Januário, retirando até seu nome da tribuna de honra.

“O respeito voltou, ponto”. Talvez seja a fala mais emblemática do dirigente desde a sua volta. Após a classificação para a decisão do Campeonato Carioca 2015, Eurico Miranda parou para conversar com a imprensa e afirmou que o respeito ao time de São Januário estava de volta. Até hoje a fala é muito comentada no futebol brasileiro.

