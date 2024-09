Bruna Griphao abre o jogo sobre romance com Anitta e se declara

Bruna Griphao e Anitta: amizade ou romance? Descubra! | ( Foto: Reprodução Redes Sociais )

Famosos agitam o Rock in Rio 2024! Bruna Griphao abre o jogo sobre rumores de romance com Anitta e curte shows de Travis Scott e Ludmilla. Confira os detalhes!

Na última sexta-feira, dia 13, famosos agitaram a área vip do primeiro dia do Rock in Rio 2024, enquanto curtiam os shows de Travis Scott e Ludmilla no palco mais badalado do país.

Entre as celebridades que chamaram a atenção estava a atriz Bruna Griphao, que foi curtir o festival ao lado de amigos.

Em entrevista ao Gshow, Bruna contou que estava curtindo muito a edição, que comemora os 40 anos do evento, e aproveitou para desmentir os rumores de que ela e a cantora Anitta estariam vivendo um romance há alguns meses. O boato agitou as redes sociais.

“Um fato curioso é que a gente se conheceu em 2013 no Rock in Rio. Olha que engraçado. E a gente se conhece há muitos anos. E é isso, gente. A gente é muito amiga. Amo muito. Te amo, amiga. E é isso, basicamente. (O boato) É mentira, gente. Para a infelicidade de alguns, é mentira”, riu.

Os rumores sobre um possível romance entre as duas surgiram em agosto deste ano, depois de Bruna e Anitta viajarem para a Grécia. As artistas surgiam sempre juntas, em clima bastante íntimo, em vídeos compartilhados nas redes sociais.

A programação do primeiro dia de festival foi dominada pelo rap, sendo o americano Travis Scott o maior destaque da noite. Os brasileiros Matuê, Ludmilla e MC Cabelinho, e o rapper britânico 21 Savage também se apresentaram nos palcos da Cidade do Rock.

Fonte: DOL Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/2024/12:26:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...