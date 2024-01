Bruna Marquezine exibe curvas em foto ousada de lingerie e seguidores elogiam

A atriz está em Nova York e compartilhou alguns momentos íntimos nas redes sociais.

Bruna Marquezine deixou os seguidores em alvoroço ao compartilhar nas redes sociais uma foto ousada onde aparece usando uma lingerie. A publicação foi feita quando a atriz estava em seu quarto, logo após chegar em Nova York, nos Estados Unidos, na sexta-feira (12). Os internautas não pouparam elogios diante da beleza e sensualidade de Bruna.

O detalhe que mais chamou atenção dos seguidores é que a atriz quase mostrou demais ao compartilhar as belas curvas na selfie. Na imagem, ela aparece usando somente uma calcinha e top preto com decote underboob. Além disso, a parte inferior dos seios da atriz e o abdômen ainda ficaram à mostra. Detalhe que arrancou vários comentários de internautas elogiando Bruna.

No X (antigo Twitter), os fãs de Bruna relataram o quando ficaram encantados com a foto. “Parece até que foi esculpida por Deuses”, elogiou um usuário. “Muito maravilhosa, acho tão diva”, comentou outra fã. Uma terceira acrescentou: “A meta deste ano é ter o corpo da Bruna Marquezine”, declarou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2024/18:51:29

