(Foto: arena) – Bruno Henrique, do Flamengo, é investigado por manipulação e pode ser banido do futebol para sempre.

Atacante pode sofrer uma grave punição se for considerado culpado e a situação é muito grave

Foco total

O Flamengo tem um jogo importante no Campeonato Brasileiro, que é contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), no Mineirão. Provavelmente Filipe Luís colocará a equipe toda reserva visando a grande final do dia 10, da Copa do Brasil.

Charly Alcaraz vem ganhando minutos importantes nas últimas partidas e começará entre os titulares diante da Raposa. O argentino está tendo mais confiança em campo e parece ter entendido como funciona o futebol brasileiro.

BH é investigado por manipulação

Filipe Luís tem agradado bastante os torcedores e os atuais dirigentes do Clube. Sua postura em campo, mesmo sendo um profissional jovem e iniciante, também chama atenção positivamente.

Em outra ponta, Bruno Henrique pode acabar sendo banido do futebol brasileiro por manipulação de uma partida de futebol. A CNN apurou que o camisa 27 do CRF está sendo investigado em uma operação nesta terça-feira (5).

Pode ser banido para sempre do futebol

Ainda de acordo com a reportagem, há provas de que BH agiu deliberadamente para receber um cartão (não especificou se foi amarelo ou vermelho) na partida contra o Santos, no dia 3 de novembro do ano passado, no intuito de ajudar alguns familiares.

A apuração da CNN destaca que esses parentes do Bruno Henrique já sabiam antecipadamente que ele iria ‘ajudar’ nessa aposta. Houve um volume incomum de apostas no dia nesse sentido e BH pode responder por crime e ainda ser banido do futebol para sempre.

Veja o pronunciamento do Flamengo na íntegra sobre o caso Bruno Henrique

“O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento, nesta data, da existência de uma investigação, ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O Clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo, perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente. Treina e viaja com a delegação nesta terça-feira, para Belo Horizonte.”

Fonte: História de Romário Júnior

