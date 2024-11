3 suspeitos de estupro contra artista circense foram presos

(Foto: Reprodução/Instagram) – A Polícia Civil do Maranhão prendeu três suspeitos do envolvimento no assalto contra uma família circense em que uma das artistas foi estuprada. Os outros suspeitos já estão sendo procurados.

Aartista Camila Gomes foi estuprada durante um assalto ocorrido contra várias pessoas de uma família circense na última sexta-feira (23), no município de Central do Maranhão.

Após a repercussão do caso, a Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (28) três suspeitos de envolvimento no crime. A informação foi confirmada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB) por meio de suas redes sociais.

Segundo o governador, outros cinco suspeitos do assalto já foram idenificados e estão sendo procurados pela polícia. Ainda não se tem informações para onde os suspeitos foram encaminhados e nem a identidade deles.

Ainda segundo as investigações, o único identificado é o autor do estupro, um adolescente de 17 anos, que retirou a máscara no dia do crime.

Na última sexta-feira (23) uma família de artistas circenses foram assaltados no município de Central do Maranhão, após criminosos armados invadirem o circo onde eles estavam. Além de roubarem os pertences, um dos autores ainda estuprou uma das artistas circenses, na frente da filha de 1 ano de idade.

O ataque aconteceu por volta das 23h, 40 minutos após a última apresentação do espetáculo. A vítima do crime brutal relatou nas redes sociais o acontecimento e disse que dois assaltantes a arrastaram até o trailer onde sua filha, de apenas 1 ano, dormia e cometeram o estupro. Após a ação criminosa, os bandidos fugiram levando todo o dinheiro que encontraram no local.

Outros integrantes da família também foram agredidos, incluindo avô da vítima. A família estava pela Baixada Maranhense realizando espetáculos em recente turnê.

