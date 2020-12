Eleição-2020 – Vereador é eleito com 29 votos em cidade de São Paulo

Borá, menor cidade do estado de SP — Foto: TV TEM/Reprodução

Na cidade com menor população de SP, vereador é eleito com 29 votos

Borá tem 838 habitantes, segundo estimativa do IBGE, e 1.061 eleitores, conforme o TSE. Prefeito foi eleito com 501 votos neste domingo (15).

Na cidade de Borá, no interior de São Paulo, um candidato a vereador conseguiu uma das nove cadeiras da Câmara Municipal com apenas 29 votos. O município conta com 838 habitantes, segundo a estimativa do IBGE, e 1.061 eleitores, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cidade é considerada a menor cidade do estado de São Paulo e, respectivamente, o menor colégio eleitoral.

Confira a apuração das eleições em Borá

Veja quem são os prefeitos eleitos no centro-oeste paulista

Os 29 votos conquistados nas eleições municipais do último domingo (15) permitiu que Cristiano, do PSDB, fosse eleito para ocupar a 9ª cadeira da Câmara de Vereadores da cidade a partir de 2021. Ao todo, 37 candidatos disputaram as vagas no Legislativo na cidade. Os mais votados, Cecilia (PTB) e Paulinho (REPUBLICANOS), tiveram 70 votos.

Segundo dados do TSE, além de Cristiano, Wilson Canato Neno, do PSD, precisou de apenas um voto a mais que Cristiano e também foi eleito vereador de Borá, com 30 votos. (Confira abaixo como ficou a composição da Câmara de Borá para o mandato 2021 a 2024.)

Borá também decidiu neste domingo quem vai assumir a prefeitura da cidade a partir do próximo ano. Luiz, do PTB, foi eleito com mais de 55,12% dos votos válidos, o que representa 501 dos 899 votos válidos na cidade.

A eleição na cidade teve uma abstenção de 131 votos (12,35%). Os votos brancos somam 11 (1,18%) e os nulos, 20 (2,15%).

Em 2016, Borá teve o vereador eleito com 32 votos, a menor quantidade em todo o país. Segundo um levantamento feito pela TV TEM, neste ano, Borá teve o vereador eleito com menos votos das 100 menores cidades do Brasil.

Vereadores eleitos em Borá

*Cecilia (PTB) – 70 votos

*Paulinho (Republicanos) – 70 votos

*João Enfermeiro (Republicanos) – 62 votos

*Goiano (Republicanos) – 51 votos

*João do Posto (Republicanos) – 49 votos

*Paulo Mecânico (PTB) – 45 votos

*Artur Caldas (PSDB) – 37 votos

*Wilson Canato Neno (PSD) – 30 votos

*Cristiano (PSDB) – 29 votos

Jornal Folha do Progresso com informações do G1 Bauru e Marília

17/11/2020 12h46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...